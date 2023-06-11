Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu
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Alaçam ilçesinde Toplu Limanı'ndan yaklaşık 3 mil açıkta balıkçılar, suda ceset olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye giden Sinop Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.

Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin otopsi için Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

Cesedin, Alaçam'da deniz kenarında 3 Haziran'da giysileri ve cep telefonunun bulunması üzerine arama çalışması yürütülen Irak uyruklu Muhammed Ghanim Younus (22) olduğu üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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