Samsun’da yaşlı kadın denizde ölü bulundu

Samsun’da 66 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın denizde ölü bulundu. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi sahilindeki denizde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da yaşlı kadın denizde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında balık tutan vatandaşlar suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın fark etti. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada sahilde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru Bayram Kılıç ile belediye çalışanı Mustafa Küçükşakar kadını sudan karaya çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının ölmüş olduğunu tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada cesedi bulunan kadının Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide U. (66) olduğunu ve denize atlayarak intihar ettiğini belirledi. Almanya’da yaşarken ailesiyle birlikte kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Kurum'un afişi Tramvay tellerine takıldı! İstanbul'da Tramvay seferleri aksadı...Murat Kurum'un afişi Tramvay tellerine takıldı! İstanbul'da Tramvay seferleri aksadı...Gündem
# samsun
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir!
Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir!
Öne Çıkanlar CHP'de Tunç Soyer krizi | ULUSAL HABER #ÖzgürÖzel #CHP #Seçim CHP'de Tunç Soyer krizi | ULUSAL HABER #ÖzgürÖzel #CHP #Seçim Hakan Fidan'dan kritik görüşme! Hakan Fidan'dan kritik görüşme!