Murat Kurum'un afişi Tramvay tellerine takıldı! İstanbul'da Tramvay seferleri aksadı...
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında 31 martta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin çalışmaları kapsamında asılan Murat Kurum afişi Tramvay tellerine takıldı. Yaşanan hadisenin ardından tramvay seferleri aksadı. İşte ayrıntılar...
30 Martta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için adayların çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattına asılan Murat Kurum afişi Tramvay tellerine takıldı. Takılan afişi kaldırma çalışmaları sebebiyle Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılma devam etti.
Metro İstanbul tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde katener (enerji) teline afiş dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. " ifadelerine yer verildi.