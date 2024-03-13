Murat Kurum'un afişi Tramvay tellerine takıldı! İstanbul'da Tramvay seferleri aksadı...

30 Martta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için adayların çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattına asılan Murat Kurum afişi Tramvay tellerine takıldı. Takılan afişi kaldırma çalışmaları sebebiyle Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılma devam etti.

Metro İstanbul tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde katener (enerji) teline afiş dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. " ifadelerine yer verildi.