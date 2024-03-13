Ankara'da gezilecek en güzel yerler

Ankara'da ilgi alanlarınıza göre gezebileceğiniz daha birçok yer var. Ankara'ya gitmeden önce detaylı bir araştırma yapmanızı ve ilgi alanlarınıza göre bir plan oluşturmanızı öneriyoruz. Ancak bugün oluşturacağımız liste ulaşım bakımından birbirine çok yakın, tarih ve kültür turu niteliğinde olacak. İşte Ankara'da gezilecek en güzel yerlere 5 örnek;

BİRİNCİ MECLİS

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binası, Ankara'da bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası olan tarihi bir binadır. Bina, Kurtuluş Savaşı sırasında 23 Nisan 1920'de açılmıştır.

Bina, Fransız mimar Charles Girault tarafından tasarlanmış ve 1907 ile 1910 yılları arasında inşa edilmiştir. Bina, neoklasik tarzda tasarlanmış ve Osmanlı mimarisinden etkilenmiştir. Binanın ön cephesinde altı sütun ve bir üçgen alınlık bulunur. Alınlıkta "TBMM" yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin amblemi yer alıyor.

Bina, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturduğu yerdi. Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yasaları çıkaran meclistir. Bina ayrıca Atatürk'ün Nutuk'unu okuduğu yerdir.

Bina günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Müzede Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilişkin eserler bulunmaktadır. Müzede ayrıca Atatürk'ün odasının bir kopyası da bulunmaktadır.

PTT PUL MÜZESİ

PTT Pul Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir müzedir. Müze, 2013 yılında hizmete açılmış olup müzede, Osmanlı Dönemi'nden günümüze kadar basılan pullar, posta pulları ve diğer filatelik malzemeler sergilenmektedir.



Müzede, Türkiye'nin ilk pulu olan 1863 tarihli "Tuğralı Pul" da dahil olmak üzere çok sayıda nadir pul bulunmaktadır. Müzede ayrıca, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen pullar da sergilenmektedir. PTT Pul Müzesi, filateli meraklıları ve posta tarihi ile ilgilenenler için ideal bir yerdir. Müze, haftanın her günü ziyarete açıktır.

Müzede Görülecek Yerler:

Osmanlı Dönemi Pulları

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Pulları

Tematik Pullar

Dünya Pulları

Filatelik Malzemeler

Posta Tarihi Sergisi

Müzeye Ulaşım:

PTT Pul Müzesi'ne, Ulus Meydanı'ndan kalkan 391 numaralı otobüs ile ulaşabilirsiniz. Müze, Ulus Meydanı'na yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Müze Giriş Ücreti:

PTT Pul Müzesi'ne giriş ücretsizdir.

Müze Ziyaret Saatleri:

PTT Pul Müzesi, haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir sanat müzesidir. Müze, 1927 yılında kurulmuştur ve Türkiye'nin ilk resim ve heykel müzesidir. Müzede, Türk resim ve heykel sanatının önemli eserleri sergilenmektedir.

Müzede Görülecek Yerler:

Türk Resim Sanatı

Türk Heykel Sanatı

Yabancı Resim Sanatı

Yabancı Heykel Sanatı

Geçici Sergiler

Müzeye Ulaşım:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne, Ulus Meydanı'ndan kalkan 391 numaralı otobüs ile ulaşabilirsiniz. Müze, Ulus Meydanı'na yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Müze Giriş Ücreti:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne giriş ücretsizdir.

Müze Ziyaret Saatleri:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Müze Hakkında:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Türk resim ve heykel sanatının önemli eserlerini barındıran bir müzedir. Müzede, Osmanlı Dönemi'nden günümüze kadar uzanan bir zaman diliminde üretilmiş eserler sergilenmektedir. Müzede ayrıca, yabancı resim ve heykel sanatına ait eserler de bulunmaktadır.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, sanatseverler ve Türkiye'nin kültürel mirasına ilgi duyanlar için ideal bir yerdir. Müze, düzenli olarak geçici sergilere de ev sahipliği yapmaktadır.

ANKARA PALAS MÜZESİ

Müze,1928 yılında inşa edilmiş ve 2024 yılında müze olarak açılmıştır. Müze, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait eserler ve Atatürk'e ait özel eşyalar sergilenmektedir.

Müzede Görülecek Yerler:

Atatürk'ün Odası

Atatürk'e Ait Özel Eşyalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarına Ait Eserler

Cumhurbaşkanlarının Kullandığı Araçlar

Geçici Sergiler

Müzeye Ulaşım:

Ankara Palas Müzesi, Ulus meydanından 3 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor.

Müze Giriş Ücreti:

Ankara Palas Müzesi'ne giriş ücretlidir. Tam bilet 20 TL, öğrenci ve indirimli bilet 10 TL'dir.

Müze Ziyaret Saatleri:

Ankara Palas Müzesi, Salı ve Pazar günleri hariç her gün 10:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Müze Hakkında:

Ankara Palas Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına tanıklık etmiş bir yapıdır. Müzede, Atatürk'ün kullandığı oda ve özel eşyaları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait eserler sergilenmektedir. Müze, Cumhurbaşkanlarının kullandığı araçlara da ev sahipliği yapmaktadır.

Ankara Palas Müzesi, tarihseverler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilgi duyanlar için ideal bir yerdir.

ANKARA KALESİ

Ankara Kalesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir kale. Ankara'nın en eski yapılarından biridir ve şehrin tarihi merkezi olarak kabul edilir.

Kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, MÖ 2. yüzyılda Galatlar tarafından inşa edildiği sanılmaktadır. Kalenin Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından da kullanıldığı bilinmektedir.

Ankara Kalesi, iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İç kale, daha yüksek bir tepede yer alır ve daha sağlam bir yapıya sahiptir. Dış kale ise iç kaleyi çevreleyen daha geniş bir alana yayılmıştır.

Ankara Kalesi'nde birçok tarihi yapı bulunmaktadır.

Ankara Kalesi, Ankara'nın en önemli turistik yerlerinden biridir. Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Ankara Kalesi'ni Ziyaret Etmek İçin İpuçları:

Kaleye giriş ücretsizdir.

Kaleye yıl boyunca 24 saat girilebilir.

Kalenin en güzel manzarasını Alaaddin Tepesi'nden görebilirsiniz.

Kalenin içinde birçok restoran ve kafe bulunmaktadır.

Kalenin yakınında birçok tarihi ve turistik yer bulunmaktadır.

Ankara Kalesi'ne Nasıl Gidilir:

Ankara Kalesi'ne, Ulus Meydanı'ndan kalkan 391 numaralı otobüs ile ulaşabilirsiniz. Kale, Ulus Meydanı'na yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Ayrıca ABB ücretsiz turlarda düzenliyor...