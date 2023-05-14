Sandık başında acı haber: İki kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy kullanırken kalp krizi geçiren Aysel Ulusoy ve sandık müşahidi Şeref Kurt yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.
Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
RİZE'DE SANDIK MÜŞAHİDİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı.
Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı