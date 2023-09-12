Şanlıurfa'da çuvallara sarılmış halde bulundu: Toplam 200 bin lira ceza kesildi!

Şanlıurfa'da çuvallara sarılmış halde 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. 3 şüpheliye 200 bin TL para cezası uygulandı

Şanlıurfa'da çuvallara sarılmış halde bulundu: Toplam 200 bin lira ceza kesildi!
Şanlıurfa'da çuvallara sarılmış halde bulundu
Editör: Süleyman Daban
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Şanlıurfa'da bir otomobilde doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış halde 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. 3 şüpheliye 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Eyyübiye ilçesine bağlı Tekyamaç Mahallesi mevkisinde bir ihbarı değerlendiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından “Kaçak Ceylan Avcılığını Önleme” faaliyetleri çerçevesinde bir otomobil durduruldu. İ.D., R.A. ve M.D. isimli şahısların bulunduğu otomobil içerisinde arama yapıldı. Aramada, doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış halde 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. Ele geçirilen ceylan yavruları muhafaza altına alınarak tedavileri yapılmak üzere Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğa koruma ekipleri 3 şüpheliye 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # şanlıurfa # Ceylan
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