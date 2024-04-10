Şanlıurfa'da korkunç yangın! Müdahale sürüyor
Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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