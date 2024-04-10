Şanlıurfa'da korkunç yangın! Müdahale sürüyor

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

Şanlıurfa'da korkunç yangın! Müdahale sürüyor
Şanlıurfa'da korkunç yangın! Müdahale sürüyor
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Şanlıurfa'da korkunç yangın! Müdahale sürüyor - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

Şanlıurfa'da korkunç yangın! Müdahale sürüyor - Resim : 2

Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktıPendik'te yediemin otoparkında yangın çıktıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# şanlıurfa # tekstil fabrikası # yangın
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu...
Çorum'da deprem!
Çorum'da deprem!
Tanju Özcan'dan dikkat çeken çıkış!
Tanju Özcan'dan dikkat çeken çıkış!
PKK'lı terörist Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi
PKK'lı terörist Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi
Evin büyük oğlu üvey annesi ve babasını, küçük kardeş de abisini öldürdü!
Evin büyük oğlu üvey annesi ve babasını, küçük kardeş de abisini öldürdü!
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında Filistin'i gündeme taşıdı | ULUSAL HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında Filistin'i gündeme taşıdı | ULUSAL HABER Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı...