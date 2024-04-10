Şanlıurfa'da korkunç yangın! Müdahale sürüyor

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.