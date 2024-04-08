Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı

Pendik’te bulunan yediemin otoparkında bulunan kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda yangın çıktı. Alevler aynı noktada bulunan 2 tıra sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı
Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı
Editör: Uğur Çam

Yangın, saat 15.00 sıralarında Pendik’te bulunan Yedi Emin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Büro Amirliği’ne bağlı kaçak alkollerin muhafaza edildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı.

Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim : 1

Çok sayıda kaçak alkol şişelerinin alev aldığı yangın aynı noktada bulunan 2 tıra da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su ve köpükle müdahale etti.

Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim : 2

İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangın sonrası polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldı.

Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim : 3

Dorseleri yanan 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim : 4

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Pendik # yediemin # otopark # yangın
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