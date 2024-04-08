Niğde'de patates deposu yapımında göçük! 2 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de patates deposu yapımında göçük meydana geldi. Göçükte 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Niğde'de patates deposu yapımında göçük! 2 kişi hayatını kaybetti
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Niğde'de, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi.

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.

Niğde'de patates deposu yapımında göçük! 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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