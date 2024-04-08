Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi! TFF bir ay içinde seçime gidebilir

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Yeterli imzanın toplanması halinde, TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi! TFF bir ay içinde seçime gidebilir
Editör: Yasin Kerim Aşan

Süper Lig kulüplerinin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya geldi. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Kulüplerin temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdüFenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdüSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# süper lig # TFF # seçim # son dakika # Mehmet Büyükekşi
Çok Okunanlar
Selman Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı
Selman Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı için o isimleri işaret etti!
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı için o isimleri işaret etti!
Mehmet Şimşek'ten KDV kayıp ve kaçağı ile ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten KDV kayıp ve kaçağı ile ilgili açıklama
Öne Çıkanlar CHP Hatay'da seçimin iptal edilmesini istiyor | ULUSAL HABER CHP Hatay'da seçimin iptal edilmesini istiyor | ULUSAL HABER Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı...