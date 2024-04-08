Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi! TFF bir ay içinde seçime gidebilir
Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Yeterli imzanın toplanması halinde, TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.
Süper Lig kulüplerinin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya geldi. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Kulüplerin temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.
Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.
Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.
Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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