Sulama kanalında kaybolmuştu! Gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi 3 gün sonra bulundu.

Sulama kanalında kaybolmuştu! Gencin cesedi bulundu
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 Salı günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde yaşanan olayda 27 yaşındaki Enver Keskinbıçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalında akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan şahsı bulmaları için ekiplere haber verildi.

23 KM ÖTEDE BULUNDU

Olay yerine giden arama kurtarma ekipleriyle dalgıç polisler, cesedi olayın yaşandığı yerden 23 kilometre uzaklıktaki Köseköy kırsal Mahallesi yakınlarında buldu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Şahsın sulama kanalına nasıl düştüğü araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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