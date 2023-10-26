Sarıyer'de İSKİ Borusu Patladı! Vatandaşlar İsyan Etti

Sarıyer'de sabahın erken saatlerinde İSKİ borusu patladı. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri, Büyükdere Caddesi'nde çalışma başlattı. Olayın ardından Büyükdere Caddesi’nin Hacıosman-Maslak istikametinde yoğunluk oluştu. İşine geç kalan vatandaşlar isyan etti. Öte yandan, caddedeki yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.

Sarıyer'de İSKİ Borusu Patladı Vatandaş İşine Gitmekte Zorlandı

Motosikletiyle seyir halinde olan Şakir Kuzu, ‘’Uskumruköy’den buraya 45 dakikada motorla bile zor geldim. Böyle bir şey yok. Genelde burada trafik oluşuyor, buna bir şekilde önlem alınması lazım. Sıkıntı çok büyük’’ dedi. İşe geç kaldığını belirten Ebru Günay, ‘’Saatlerdir yollardayız, böyle rezillik olmaz. Rumeli Kavağı’ndan geliyoruz. İki saat oldu daha işimize gidemedik’’ diye konuştu. İSKİ ekiplerinin bölgedeki çalışması sürerken, yoğunluğun ise bir süre devam etmesi bekleniyor.