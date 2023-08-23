SEDAŞ'tan büyük yatırım! Sakarya'da 335 milyon lira yatırım planlıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Sakarya'da yıl sonuna kadar 335 milyon liralık yatırım planlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfusa hizmet veren SEDAŞ, Sakarya'daki yatırım çalışmalarına hız veriyor.

SAKARYA'YA DEV YATIRIM

Şehirdeki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda ilçeler geneline göre yıl sonuna kadar 335 milyon liralık kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.