Şerbetçi otu üreticileri hasada başladı! Alım fiyatı kilogram başına 41 lira olarak belirlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hummalı bir çalışma var. Şerbetçi otunda hasat dönemi başladı.

Şerbetçi otu, fabrikalarda kurutulup balya yapıldıktan sonra işleniyor.

Pazaryeri'nde 1405 dekar alanda üretim yapılıyor. Yaklaşık 500 çiftçi geçimini sağlıyor.

Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, ilçede şerbetçi otu ekimine 1972 yılında başlandığını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini en iyi şartlarda değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Kozpınar, alım fiyatının kilogram başına 41 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Bu yıl mayıs ve haziran ayları aşırı derece yağışlı geçti. Güneş olmayınca otlarda mavi küf ve mantar hastalığı oluştu. Bu yüzden 2023 yılı rekoltesinde düşüş bekleniyor. Birçok çiftçinin otları hiç verim vermedi, zarar büyük.

Şerbetçi otu hasadı ay sonuna kadar devam edecek.