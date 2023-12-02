Sıcak Hava Besicileri Sevindirdi

Havanın ısınması, Muş'ta hayvanlarını merada otlatan besicileri sevindirdi. Yağışlarla gürleşen otlar sayesinde besicilerin yem maliyetleri düşüyor.

Sıcak Hava Besicileri Sevindirdi

Yağışlar bereketiyle geldi. Muş’ta besiciler havaların da ısınmasıyla hayvanlarını meralarda beslemeye başladı.

Besiciler, bu sayede yem ve samandan tasarruf etti.

Hayvanlar kış boyunca kapalı alanlarda besleniyor. Bu durum giderlerini arttırıyor. Havaların ısınması besicilerin yüzünü güldürdü.

Dağlar açık ve kar yok. Besiciler aralık ayının sonuna kadar havaların sıcak gitmesini umut ediyor.

# Muş
Çok Okunanlar
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu?
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek!
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek!
O Yazışmalar Ortaya Çıktı
O Yazışmalar Ortaya Çıktı
İltihap, Miyop, Yağ Sökücü... Bu Meyve Hepsini Aynı Anda Yapıyor! Bu Meyvede Yok Yok!
İltihap, Miyop, Yağ Sökücü... Bu Meyve Hepsini Aynı Anda Yapıyor! Bu Meyvede Yok Yok!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar 'İnsani Ara' Bitti, İsrail Öldürmeye Başladı! 'İnsani Ara' Bitti, İsrail Öldürmeye Başladı! İstanbul'dan Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren! İstanbul'dan Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren!