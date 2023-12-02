Sıcak Hava Besicileri Sevindirdi

Yağışlar bereketiyle geldi. Muş’ta besiciler havaların da ısınmasıyla hayvanlarını meralarda beslemeye başladı.

Besiciler, bu sayede yem ve samandan tasarruf etti.

Hayvanlar kış boyunca kapalı alanlarda besleniyor. Bu durum giderlerini arttırıyor. Havaların ısınması besicilerin yüzünü güldürdü.



Dağlar açık ve kar yok. Besiciler aralık ayının sonuna kadar havaların sıcak gitmesini umut ediyor.



