Sınırı Geçmeye Çalışan Tırdan 60 Kaçak Göçmen Çıktı

Edirne’de İpsala Gümrük Kapısına gelen tırda, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. 60 kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yurtdışı edilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Sınırı Geçmeye Çalışan Tırdan 60 Kaçak Göçmen Çıktı
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İpsala Mülki İdare Amirliği koordinesinde, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından takibe alınan ve yurtdışına çıkmak üzere İpsala Gümrük Kapısına gelen Moldova Uyruklu A.T. isimli şahsın idaresindeki Moldova plakalı bir tırda arama yapıldı. Aramalarda tırın dorsesine saklanmış vaziyette 60 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Sınırı Geçmeye Çalışan Tırdan 60 Kaçak Göçmen Çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu; “Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık” suçlarından gözaltına alınan araç sürücüsü A.T. isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 60 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yurtdışı edilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Sınırı Geçmeye Çalışan Tırdan 60 Kaçak Göçmen Çıktı - Resim : 1

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