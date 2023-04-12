Sel felaketinin yaraları hızla sarıldı: Sinop ve Kastamonu yeniden doğdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler bölgede önce temizlik çalışmaları yürüttü. Ardından kenti yeniden imar etmek için çalışmalar başladı. Zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından 5 etapta bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi. Kastamonu’da toplamda 934 konut, 127 dükkân 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesinde 248’i 2+1, 401’i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yapıldı. Bakanlık Bozkurt ve Abana’ya toplam 92 dükkânlı 2 sanayi sitesi kazandırıldı. 1 yıl içinde TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa sağlam ve güvenli bir ilçe kuruldu.

AYANCIK’TA ÇEVRE DOSTU KONUT

Sel felaketinden etkilenen Sinop’un Ayancık ilçesinde de çalışmalar son sürat yürütüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarafından Sinop’un Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90’ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Yapılan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı.

Ayancık’ta sel felaketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi hasar görmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçeye 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören iş yerleri onarıldı. Bölgede toplam 56 yeni dükkân inşa edildi.

KASTAMONU VE SİNOP’TA YAPI STOKU GÜÇLENİYOR

Kastamonu ve Sinop’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi ile yapı stoku güçleniyor.

Sosyal konut projesi kapsamında Sinop’ta 676 konut ve 1.000 konut amaçlı alt yapılı arsa, Kastamonu'da 1.118 konut ve 1.750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri vatandaşların hizmetine sunuldu.

SİNOP’TA 30 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞTİ, TARİHİ YAPILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan felaketlerle mücadele ederken diğer yandan kentlerin tarihi dokusunu da canlandırmak adına çalışmalar yürütülüyor. “Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı” anlayışıyla yürütülen çalışmalarda bugüne kadar;

Sinop’ta binlerce yıllık kale surları gün yüzüne çıkarılarak, tarihi dokunun görünürlüğünü engelleyen yapılar yıkıldı.

Tarihî saat kulesinin de yer aldığı Sinop Kalesi ihtişamlı görüntüsüne kavuştu.

Sinop meydan projesi ile şehre nefes aldıran geniş bir alan kazandırılarak millet bahçesi ve sosyal donatılar yapıldı.

Şehrin en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde ise çevre ve yol düzenlemeleri ve meydana uyum sağlaması adına sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. Bu sayede sahil yolu Sinop’un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun hale getirilecek. Kale surlarının karşısında yer alan binalara ise cephe yenileme çalışmaları uygulanacak.

Kent meydanı projesi ile Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin tarihi izlerini taşıyan Sinop’un tarihi misyonu gözler önüne serildi.

Tarihî Kent Meydanları projesiyle 45 ilde 80 tarihi meydan yeniden yapılandırıldı. Hedef 2033 yılına kadar ihya edilen tarihi kent meydan sayısının 250’ye çıkarmak.

ŞİMDİYE KADAR 45 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Bakanlık tarafından, afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır ve tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek. Tıpkı Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.

Sadece 2020 ve 2022 yılları arasında Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir’deki 5 bin 061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.