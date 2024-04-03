Sinop'ta orman yangını! 5 hektarlık alan zarar gördü...

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Sinop'ta orman yangını! 5 hektarlık alan zarar gördü...

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekiple müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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# orman yangını
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