1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yeniden yükselişte...

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,0525'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 32,0130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 34,5110, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,2610 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi dün 105,1 ile yaklaşık son 6 ayın zirvesini görmesini ardından sınırlı da olsa geri çekilirken, şu sıralarda yatay seyirle 104,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı da şubatta, bir önceki aya kıyasla 8 bin artarak 8 milyon 756 bine yükselirken, fabrika siparişleri de aynı dönemde yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına ilişkin beklentileri beslediğini ifade etti.

Bugün Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin de piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 3,16, yıllık 68,5 arttı.

Analistler, günün ger kalanında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.