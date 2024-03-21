Şırnak-Uludere yolu trafiğe açıldı
Sağanak sonucu kapanan Şırnak-Uludere karayolu ulaşıma açıldı. Suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında kalan araçlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Sağanak sonucu su seviyesi yükselen akarsuyun taşmasıyla kapanan Şırnak-Uludere karayolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kara yolunun ulaşıma açılması için Kaymakamlık, Belediye, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların ardından karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.
Sağanağın ardından Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkiinde akarsuyun debisi yükselmiş, suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kalmıştı.
Yolun açılmasından sonra araçlar, bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı