Benzin ve motorinde yeni fiyatlar belli oldu! Son 1 haftada 2. zam

Benzin ve motorine çifte zam pompaya yansıdı. Zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş arttı. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aştı.

Benzin ve motorinde yeni fiyatlar belli oldu! Son 1 haftada 2. zam
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Benzin ve motorine son bir haftada 2. zam yapıldı. Zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş arttı.

Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aştı. Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.

Zam sonrası benzin fiyatları İstanbul'da 43 lira 42 kuruş, Ankara'da 44 lira 18 kuruş, İzmir'de 44 lira 38 kuruş oldu.

Motorin fiyatı ise İstanbul'da 42 lira 95 kuruşa, Ankara'da 43 lira 83 kuruşa, İzmir'de 44 lira 2 kuruşa yükseldi.

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