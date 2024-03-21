MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe! Bu kez Kandil'de vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu kez PKK'yı Kandil’de vurdu… Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK’nın İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade’yi, Irak’ın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.

PKK elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olduğu da belirlenen terörist Hesenzade, terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.

MİT’in saha ajanları tarafından Kandil kırsalında yeri tespit edilen “Tolhildan Kandil" kod adlı terörist, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

IRAK'TA KÖŞEYE SIKIŞAN PKK'DA ÇÖZÜLME

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları ve Irak’ın PKK’yı 'yasaklı örgüt' olarak tanımasıyla köşeye sıkışan terör örgütünde panik havası hâkim…

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.