Şişli'de kan donduran olay! Doğurduğu bebeği apartman boşluğuna attı!

Kan donduran olay geçtiğimiz pazartesi günü 16.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Kader K. isimli kadın erkek arkadaşından hamile kaldı.

Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan Kader K., bebeği, 3 katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı.

Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan Kader K., bebeği, 3 katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı.

'ANNE' CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.