Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında yangın

Sivas'ta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında yangın

Saat 20.00 sıralarında SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında yangın çıktı. 6 katlı binanın çatısından duman çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede Sivas Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında binada görevli bir güvenlik ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında yangın - Resim : 1

Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. 

# Sivas # yangın # sgk
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