SOLOTÜRK Bodrum Semalarında Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Muğla'da gösteri uçuşu yaptı. Görüntüler büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK Bodrum Semalarında Gösteri Uçuşu Yaptı
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SOLOTÜRK Muğla semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Uçuşta SOLOTÜRK pilotu, Bodrum Kalesi, tarihi değirmenler, Paşatarlası ve Kumbahçe plajı üzerinden alçak uçuş yaptı.

Sahil şeridinde toplanan binlerce kişi, gösteri uçuşunu ilgi ve heyecanla izledi.

Bazı vatandaşlar da Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere kentin birçok yüksek bölgesinden akrobasi uçuşunu takip ederek cep telefonlarıyla kaydetti.

Bodrum Limanı'nda demirli kruvaziyerdeki yolcular da gösteriyi gemiden izledi. SOLOTÜRK'ün gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Tek uçakla yapılan gösteri yaklaşık yarım saat sürdü.

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