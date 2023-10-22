Bülent Polat Oyunculuğu Mu Bıraktı! Bülent Polat'ın Yeni İşi Ne!

Seyircilerin sevgisini kazanmış başarılı oyuncu Bülent Polat oyunculuğu mu bıraktı! Artık hangi işle meşgul olacak? Sizler için yazdık!

OYUNCULUK CAMİASINDAN BİR YILDIZ MI KAYIYOR! BÜLENT POLAT OYUNCULUĞU MU BIRAKTI!

8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de doğan Bülent Polat Zaza kökenlidir. 1993 yılında İstanbul'a taşınarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. "Yer Gösterme" adlı tiyatro oyununda yer alarak profesyonel tiyatro hayatına 1994 yılında başlamasının ardından "Sokak Kedisi", "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı.

2000'li yıllarda televizyon dizilerine yönelen Polat, "Gece Kahvesi", "Aşkım Aşkım", "Evdeki Yabancı", "Avrupa Yakası" ve "Bir Zaman Çukurova" gibi dizilerde rol aldı. "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı Şehsuvar karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Bülent Polat, bu rolüyle 2005 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Komedi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Bülent Polat aynı zamanda "Neredesin Firuze", "Kandıramazsın Beni", "Yalancı Prens", "Aşk Geliyorum Demez", "Çakallarla Dans" ve "Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede" gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Başarılı oyunculuk kariyeriyle Türk sineması ve televizyonun önemli isimlerden biri haline gelen Bülent Polat oyunculuğu mu bıraktı? Aşağıda sizler için cevapladık!

BÜLENT POLAT OYUNCULUK KARİYERİNE DEVAM EDECEK Mİ!

Başarılı oyunculuk kariyeri ile Türk sinemasının ve televizyonunun önemli isimlerinden biri haline gelen Bülent Polat, 2022 yılında yayınlanan "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filminden sonra herhangi bir projede yer almadı ve 2023 yılında İstanbul'u terk ederek Çanakkale'ye yerleşti. Polat'ın oyunculuğu bırakıp bırakmadığı merak konusuydu. Kendisi şu sözlerle konuya açıklık getirdi:

"Artık oyunculuk yapmayacağım. Hayatımın yeni bir dönemine girdim. Doğayla iç içe bir yaşam sürmek istiyorum. Çiftçilik ve arıcılık yapacağım. Ayrıca Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir restoran da açmayı planlıyorum."

Bülent Polat'ın oyunculuğu bırakması, Türk sineması ve televizyonu için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

BÜLENT POLAT'IN YENİ MESLEĞİ!

2023 yılında oyunculuğu bırakarak Çanakkale'ye yerleşen Bülent Polat burada çiftçilik ve arıcılık yapmaya başladı. Ayrıca Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir restoran açtı. Yeni işinden oldukça memnun olduğunu ve doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü ifade eden Polat'ın yeni işi; çiftçilik, arıcılık ve restoran işletmeciliği olarak özetlenebilir.

BÜLENT POLAT EŞİ KİM!

Bülent Polat, 2015 yılında Duygu Polat ile evlendi. Çiftin bir kızları ve bir oğulları vardır.