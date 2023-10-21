Yaratılan Konusu Nedir? Kimler Oynuyor!

Son zamanların merakla beklenen ve ilgiyle karşılanan yapımlarından biri olan Yaratılan konusu nedir? Seyirciden tam not alan yapımda kimler oynuyor? Sizler için yazdık!

O BİR DÖNEM DRAMASI! YARATILAN KONUSU NEDİR!

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan Yaratılan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, Bursa ve İstanbul'da geçen bir dönem draması. Yaratılan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Bursa ve İstanbul'da yaşayan iki genç adam olan Ziya ve İhsan'ın hikâyesi çerçevesinde ele alınmış bir yapım.

Ziya, maceraperest, asi ve zeki bir tıp öğrencisidir. Hayali, tıbbın çare bulamadığı hastalıklara derman olabilmektir. İstanbul'a gelen Ziya, burada sıra dışı bir hekim olan İhsan ile tanışır. İhsan, hem deli hem de dahi bir adamdır. Ziya, İhsan'da kendi gibi bir ruh görür ve ondan ders almaya karar verir. İhsan ve Ziya, birlikte çıktıkları yolculukta birçok zorlukla karşılaşırlar. Ancak birbirlerine olan güvenleri ve dostlukları, onları her zaman ayakta tutar. Dizi, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu karmaşık siyasi ve toplumsal ortamı da yansıtıyor. Dönemin tıp, bilim ve sanat anlayışı da diziye önemli bir şekilde işleniyor. Yaratılan konusu nedir sorusunu sizler için yanıtlamış olduk! Peki dizinin oyuncu kadrosunda hangi yıldız isimler yer alıyor? Sizler için aşağıda yazdık!

YARATILAN DİZİ OYUNCULARI

Çağan Irmak'ın en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen Yaratılan dizisi hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İşte dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler:

Erkan Kolçak Köstendil - İhsan

Taner Ölmez - Ziya

Engin Benli - Şakir Efendi

Şifanur Gül - Leyla

Bülent Şakrak - Salih

Sema Çeyrekbaşı - Ayşe

Devrim Yakut - Hatice

YARATILAN KAÇ BÖLÜM!

Çağan Irmak'ın yarattığı "Yaratılan" dizisi, 10 bölümden oluşuyor. Dizi, 20 Ekim 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı ve 27 Kasım 2023 tarihinde final yaptı. Dizi hem seyirciler hem de eleştirmenlerden tam not alarak dönemin en iddialı yapımlarından biri olarak listenin başında yerini aldı.

YARATILAN DİZİSİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER!

Yaratılan dizisi oldukça başarılı bir dönem yapımı olarak değerlendirildi ve birçok ödüle layık görüldü. İşte Yaratılan dizisinin aldığı o ödüller: