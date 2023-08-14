Son Dakika: 14 Ağustos deprem mi oldu? Malatya'da yeniden mi deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 14 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ