Son Dakika: 14 Ağustos deprem mi oldu? Malatya'da yeniden mi deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Vatandaşlar gergin bekleyiş içinde! 14 Ağustos'ta meydana gelen depremler merak konusu oldu. Malatya'da ki ardı ardına gerçekleşen depremler panik yaratıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan deprem verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 14 Ağustos deprem haberleri...

Son Dakika: 14 Ağustos deprem mi oldu? Malatya'da yeniden mi deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
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Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 14 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik. 

Son Dakika: 14 Ağustos deprem mi oldu? Malatya'da yeniden mi deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 1

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Son Dakika: 14 Ağustos deprem mi oldu? Malatya'da yeniden mi deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 2

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Son Dakika: 14 Ağustos deprem mi oldu? Malatya'da yeniden mi deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 3

Ege Denizi açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldiEge Denizi açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldiYurt
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