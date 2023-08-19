SON DAKİKA | 19 Ağustos 2023 bugün deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli son depremler
Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Peki en son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte depremlere dair son veriler...
Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 19 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.
AFAD SON DAKİKA VERİLERİ!
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA VERİLERİ!
# deprem # son dakika # AFAD # kandilli rasathanesi