Su kaydırağı can aldı! Antalya'da korkunç olay

Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Ali Cılga (65), 26 Haziran'da otelin su parkındaki kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarptı.

Havuz içerisinde bir süre baygın kalan Cılga'yı, havuz başındaki vatandaşlar fark etti.

Otelde görevli cankurtaran tarafından havuzdan çıkarılan Cılga, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cılga, dün hayatını kaybetti.

Cılga'nın cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.