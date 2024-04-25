Sultangazi'de gece saatlerinde korkutan yangın!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde panik anları yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi 104. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede oturan yabancı uyruklu vatandaşları tahliye etti.

Yangın sebebiyle dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.