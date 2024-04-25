İzmir'de çöl tozu etkili oldu!

Afrika üzerinden gelen çöl tozları yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden birçok şehir için peşpeşe uyarılar gelirken çöl tozları gece saatlerinde İzmir'de etkisini artırdı.

Çöl tozları, İzmir'in şehir merkezde ve bazı bölgelerinde gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu.

Çöl tozunun, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında 1-2 gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.