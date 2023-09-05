Trafik tartışmasında kan aktı! Sürücünün başına çekiçle vurdu

Elazığ’da trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında  yaşanan tartışmada sürücülerden biri, basın mensubu olan diğer sürücünün kafasına çekiçle vurdu. Yaralanan gazeteci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik tartışmasında kan aktı! Sürücünün başına çekiçle vurdu
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Elazığ’da trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında  yaşanan tartışmada sürücülerden biri, basın mensubu olan diğer sürücünün kafasına çekiçle vurdu. Yaralanan gazeteci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik tartışmasında kan aktı! Sürücünün başına çekiçle vurdu - Resim : 1

ÇEKİÇLE VURUP KAÇTILAR


Olay, merkeze bağlı Hicret Mahallesi’nde meydana geldi. Yerel bir kanalda çalışan Hüseyin Üğdül, trafikte seyir halindeyken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HA 104 plakalı pikap sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle pikapta bulunan kişiler, araçtan inerek Üğdül’ün kafasına çekiçle vurup olay yerinden kaçtı. Olaya şahitlik eden eşi Ebru Üğdül’ün haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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