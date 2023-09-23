Taşköprü Sarımsağının Tarihi Öyküsü

Kastamonu Taşköprü sarımsağının ekiminden hasadına kadar geçen süreç, Taşköprü Kent Tarihi Müzesinde maketler ve bal mumu heykellerle anlatılıyor. Bölge açısından önemli bir geçim kaynağı olan Taşköprü sarımsağı, lezzeti ve aromasıyla ön plana çıkıyor.

Taşköprü Sarımsağının Tarihi Öyküsü
Taşköprü sarımsağının tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor
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Kastamonu Taşköprü sarımsağının tarladan pazara serüveni, Taşköprü Kent Tarihi Müzesinde maket ve heykellerle anlatılıyor. Coğrafi işaret olarak tescil edilen Taşköprü sarımsağı, bölge açısından önemli bir geçim kaynağı. Taşköprü sarımsağının öyküsü Roma dönemine kadar uzanıyor Bölgede yüzyıllardır sarımsak ekimi yapılıyor. Kent müzesine giden ziyaretçiler sarımsağın tarihsel yolculuğunu öğrenme fırsatı buluyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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