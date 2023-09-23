Taşköprü Sarımsağının Tarihi Öyküsü

Kastamonu Taşköprü sarımsağının tarladan pazara serüveni, Taşköprü Kent Tarihi Müzesinde maket ve heykellerle anlatılıyor. Coğrafi işaret olarak tescil edilen Taşköprü sarımsağı, bölge açısından önemli bir geçim kaynağı. Taşköprü sarımsağının öyküsü Roma dönemine kadar uzanıyor Bölgede yüzyıllardır sarımsak ekimi yapılıyor. Kent müzesine giden ziyaretçiler sarımsağın tarihsel yolculuğunu öğrenme fırsatı buluyor.