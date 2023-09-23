Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanı sıra barındırdığı doğal ve tarihi güzellikleriyle de dikkati çekiyor. Tarihi Kaleiçi bölgesi Antalya'nın kalbi olarak görülüyor.

Antalya Kaleiçi Tarih Turizmine Katkı Sağlıyor

1972 yılında "sit bölgesi" olarak koruma altına alınan Kaleiçi, süslü denize açılan sokaklarıyla ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. 85 anıtsal yapı, 6 cami, 3 medrese, 4 türbe, 5 hamam, 56 burç, kale, sur, merdiven ve 456 sivil mimarlık örneği kentin tarihine ışık tutuyor. Antika eşyaların, halı ve kilimlerin satıldığı küçük dükkanları, yat limanı ve yöresel ile uluslararası lezzetlerin tadıldığı eski restoranlarıyla da ziyaretçi alıyor.

Antalya'nın tarihe açılan kapısı Kaleiçi

Kaleiçi, Anadolu'da kurulan ilk 4 mevlevihaneden biri olduğu bilinen Antalya Mevlevihanesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve 768 yıllık tarihe sahip olan Mevlevihane, müze olarak ziyaret edilebiliyor. Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise bölgenin şehrin merkezinde ve ulaşımın kolay olması nedeniyle ilgi gördüğünü dile getirdi.