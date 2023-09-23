Yüksek Enflasyon Turizmi de Etkiledi! Türkiye'ye Gelen Rus Turist Sayısında Azalma Oldu

Türkiye'de yüksek enflasyonla birlikte artan hayat pahalılığı turizm sektörünü de etkiledi.. Rusya Tur Operatörleri Birliği, dikkat çekici Türkiye tablosunu açıkladı. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Taras Kobishchanov, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının 2019'a göre azaldığını söyledi.

Yüksek Enflasyon Turizmi de Vurdu

Bu durumun başlıca nedeni ise enflasyonla birlikte artan ciddi pahalılık. 2019'da Rusya'dan Türkiye'ye düzenlenen turların ortalama maliyeti kişi başı 50-60 bin ruble civarındaydı. 2023'te bu rakam 105-120 bin rubleye çıktı. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı, Türkiye'deki otellerin 2023 sezonu için fiyatlara ciddi zam yaptığını da söyledi. Bu durum Rusya'dan Antalya'ya yönelik talebin 2019'a göre yüzde 40 oranında azalmasına neden oldu.

Yükselen enflasyon Türkiye'ye gelen Rus turist sayısını da etkiled.

Öte yandan Rus yönetici, Türk otellerinin bu durumu fark ederek fiyat indirimleri yaptığını ve sonbahara girerken taleplerin arttığını açıkladı.