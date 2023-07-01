Tatilciler dönüyor! Yollarda yoğunluk başladı!

Tatil dönüşü kara yollarında yoğunluk başladı. Bu uzun araç kuyruğunun oluştuğu yer, D-100 kara yolunun Karabük kesimi…

D-100 karayolu Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu’na bağlıyor. Özellikle Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Karayolları ve trafik ekipleri, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Sürücüler kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.