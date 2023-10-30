TCDD 114 İşçi Alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCDD 114 İşçi Alacak

TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi http://www.tcdd.gov.tr/ "Duyurular" bölümünde yer alacak.

Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak AçıklamaFilistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak AçıklamaDünya
# TCDD # işçi
Çok Okunanlar
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Öne Çıkanlar Cumhuriyetimizin 100. Yılında Canlı Yayında 101 Pare Top Atışı! Cumhuriyetimizin 100. Yılında Canlı Yayında 101 Pare Top Atışı! Bildiğiniz Tüm Poğaça Tariflerini Unutun! Bildiğiniz Tüm Poğaça Tariflerini Unutun!