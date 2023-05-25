Teknolojinin kalbi Kocasinan'da atıyor

Teknolojinin kalbi yine Kayseri Kocasinan’da atıyor.



Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali başladı.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festival kapsamında “Türkiye yüzyılına katkı sağlıyoruz” mesajı verdi.



204 takım, 17 farklı kategoride yarışacağı ve 3 gün boyunca sürecek olan KOCAFEST’e dereceye girenler öğrencilere 25 Mayıs Perşembe Günü ödüller verilecek