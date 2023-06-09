TGB'den Van'da üye atağı

Van’da TGB çalışmalarına hafta başından beri aralıksız sürdürüyor. TGB Van İl başkanı Özgür Erdinler ve TGB GYK üyesi Sedat Cavak, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetemize konuştular. TGB Van İl Başkanı Erdinler; Van’ın gençleri doğru yolu bulacak kadar bilinçli, eğitimli ve sürdürülebilir Türkiye Cumhuriyeti’ni kavrayabilirdir. Dedi. TGB, GYK üyesi Cavak ise; Van’da yapılacak çalışmalar ile TGB Van’ı güçlendireceklerini ve TGB’nin Doğu’da ki sesinin Van olacağını ifade etti.

TGB Van İl binası önünde yapılan masa çalışmasına gençler tarafından yoğun bir ilgi olurken, TGB’ye katılan gençlerin ortak vurgusu ‘’Vatan’’ oldu.

Şerefiye Mahallesi Valilik arkasında açılan masanın yoğun ilgiye sahne olduğu fotoğraflar, TGB Van yönetimini heyecanlandırırken, önümüzde ki süreçte daha işlek bir cadde olan Cumhuriyet Caddesinde de masa açacaklarını öğrendik.