TGB'den Van'da üye atağı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yurdun dört bir tarafında üye katılım masaları açtı.  2006 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana Atatürkçü çizgisini bozmayan TGB, 2023 yılında yeniden atılıma geçti.

TGB'den Van'da üye atağı
Muhammet Emre Tekin Muhammet Emre Tekin
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Van’da TGB çalışmalarına hafta başından beri aralıksız sürdürüyor. TGB Van İl başkanı Özgür Erdinler ve TGB GYK üyesi Sedat Cavak, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetemize konuştular.  TGB Van İl Başkanı Erdinler; Van’ın gençleri doğru yolu bulacak kadar bilinçli, eğitimli ve sürdürülebilir Türkiye Cumhuriyeti’ni kavrayabilirdir. Dedi.  TGB, GYK üyesi Cavak ise; Van’da yapılacak çalışmalar ile TGB Van’ı güçlendireceklerini ve TGB’nin Doğu’da ki sesinin Van olacağını ifade etti.

TGB'den Van'da üye atağı - Resim : 1

TGB Van İl binası önünde yapılan masa çalışmasına gençler tarafından yoğun bir ilgi olurken, TGB’ye katılan gençlerin ortak vurgusu ‘’Vatan’’ oldu.

TGB'den Van'da üye atağı - Resim : 2

Şerefiye Mahallesi Valilik arkasında açılan masanın yoğun ilgiye sahne olduğu fotoğraflar, TGB Van yönetimini heyecanlandırırken, önümüzde ki süreçte daha işlek bir cadde olan Cumhuriyet Caddesinde de masa açacaklarını öğrendik.

TGB'den Van'da üye atağı - Resim : 3

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