TGB'lilerin eylemi amacına ulaştı: MYO öğrencileri de artık 1 TL'ye ulaşım sağlayacak

7 Mayıs günü Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Muğla, 1 TL'lik ulaşım hakkının Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine verilmemesine tepki göstermişti. TGB'lilerin eylemi amacına ulaştı.

TGB'lilerin eylemi amacına ulaştı: MYO öğrencileri de artık 1 TL'ye ulaşım sağlayacak
Editör: Yağmur Biçen

7 Mayıs günü TGB'liler tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Talebimiz net; ayrıcalık değil, hakkımızı istiyoruz. 

Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz: MYO öğrencileri sahipsiz değildir. İndirim kapsamına MYO öğrencileri de dahil edilsin!" demişlerdi.

TGB'lilerin mücadelesi zafere ulaştı. Sosyal medya hesaplarından: "Mücadelemiz zafer getirdi!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğümüz mücadele sonucunda öğrenciler için başlatılan 1 TL uygulamasının MYO öğrencileri için genişletileceğini ve ilk UKOME'de merkezden Kötekli'ye giden hatların da bu kapsama alınacağını duyurdu.

Üniversitelerde yalnız değilsin, biz varız!" ifadeleriyle zaferlerini duyurdular.

TGB'lilerin eylemi amacına ulaştı: MYO öğrencileri de artık 1 TL'ye ulaşım sağlayacak - Resim : 1

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