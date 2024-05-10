TGB'lilerin eylemi amacına ulaştı: MYO öğrencileri de artık 1 TL'ye ulaşım sağlayacak

7 Mayıs günü TGB'liler tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Talebimiz net; ayrıcalık değil, hakkımızı istiyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz: MYO öğrencileri sahipsiz değildir. İndirim kapsamına MYO öğrencileri de dahil edilsin!" demişlerdi.

TGB'lilerin mücadelesi zafere ulaştı. Sosyal medya hesaplarından: "Mücadelemiz zafer getirdi!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğümüz mücadele sonucunda öğrenciler için başlatılan 1 TL uygulamasının MYO öğrencileri için genişletileceğini ve ilk UKOME'de merkezden Kötekli'ye giden hatların da bu kapsama alınacağını duyurdu.

Üniversitelerde yalnız değilsin, biz varız!" ifadeleriyle zaferlerini duyurdular.