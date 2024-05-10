DGS başvuruları başladı

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti bu yıl 590,00 TL olarak belirlendi. Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için belirlenen tutarı ilgili bankalara yatırması gerekiyor.



