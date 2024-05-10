DGS başvuruları başladı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı. Son dakika duyurusu ÖSYM'den geldi. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuruları ne zaman sona erecek? DGS bavşru ücreti ne kadar?

DGS başvuruları başladı
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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti bu yıl  590,00 TL olarak belirlendi. Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için belirlenen tutarı ilgili bankalara yatırması gerekiyor.

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