THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde sona erdi. Başvurularını tamamlayanlar, THY Emlak Konut kura tarihini beklemeye başladı. THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi ödeme koşulları netleşti. Peki, "THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte THY Emlak Konut kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı...

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak. Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

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