THY pilotlarına kokpitte ibadet izni verildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) onayladığı Türk Hava Yolları 'uçuş operasyon' yönergesi ile kokpitte görev yapan pilotların ibadet etmesine onay çıktı.

THY pilotlarına kokpitte ibadet izni verildi
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THY pilotlarının kokpitte ibadet etmesine izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi. Havayolu işletmesinin uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

# THY
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