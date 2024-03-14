Tır elektrik hattına değdi! Sürücüsü...

Kocaeli'nde akıl almaz olay! Tırın damperi elektrik damperinin yüksek gerilim hattının tellerine değdi. İşte detaylar...

Tır elektrik hattına değdi! Sürücüsü...
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Maden Sokak'ta meydana geldi. Edinilen biliye göre, 43 LJ 076 plakalı tırın sürücü Orhan S., damperi kaldırarak araçtan aşağıya indi.

O esnada damper, yüksek gerilim hattının tellerine değdi. Orhan S., araçtan indiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kocaeli
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