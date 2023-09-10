Tokat'taki orman yangını ekipleri harekete geçirdi

Tokat'taki orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Tokat'taki orman yangını yayılmadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tokat'taki orman yangını ekipleri harekete geçirdi
orman yangını ekipleri harekete geçirdi
Editör: Süleyman Daban
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Tokat'tın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ayazma köyü mevkiinde saat 18.00 sularında ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman işletme ve Niksar itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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