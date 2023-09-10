Edirne'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Edirne'de yol kenarında çıkan yangın görüş mesafesini düşürdü. Otoyolda seyir halindeki 12 araç birbirine girdi. Kazada hayatını kaybedenler var.

Edirne'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi
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Edirne'de yol kenarında çıkan yangın görüş mesafesini düşürdü. Otoyolda seyir halindeki 12 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

EDİRNE'DE YANGIN KAZAYA SEBEP OLDU

Edirne-İstanbul TEM Otoyolunun Köseömer mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.
Yangının olduğu bölgede yer alan otoyolda, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Seyir halinde 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyon birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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