TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri

TOKİ'nin açıklamalarına göre, 250 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul Avrupa Yakası (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler) 28.340 Adet Konut Projesinin hak sahibi belirleme kura töreni 01 Nisan 19 Nisan 2023 tarihleri arasında saat 10:00'da Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda düzenlenecektir.

Ayrıca www.toki.tv adresinden ve TOKİ resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura sonuçları ise tüm kura töreni tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden ''Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama'' alanından kontrol edilebilecektir.

Detaylı bilgi için: www.toki.gov.tr/Projeler/projeler/istanbul_avrupa.html