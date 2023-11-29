Toroslar'da Kültür ve Taziye Evi Açıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapımı tamamlanan Kültür ve Taziye Evi için tören düzenlendi. Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi.

Toroslar'da Kültür ve Taziye Evi Açıldı
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Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Kültür ve Taziye Evi Projesi hizmete girdi.

Proje, Başkan Atsız Afşın Yılmaz’ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Mevlana Mahallesi’nde Toroslar Belediyesine ait arsa üzerinde Oynar ailesinin katkılarıyla yapılan Kültür ve Taziye Evi açılışı için tören yapıldı.

Başkan Yılmaz, Kültür ve Taziye Evi’nin hayırlı olmasını diledi.

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# Mersin # toroslar
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