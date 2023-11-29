Perre Antik Kenti'nde 1800 Yıllık Keşif!

2001 yılında Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde başlayan kazı çalışmaları aralıklarla sürmeye devam ediyor. Bu süre zarfında bölgede Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

2023'ün nisan ayında 76 işçiyle kazı çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalarda, bir mezar yapısında boğa başı kabartması tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda sona yaklaştıklarını, çalışmalarda ilginç bir mezar yapısıyla karşılaştıklarını belirtti. Alkan, "İlk kez boğa başı kabartması bulundu ve tarihi, 1800 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Yine yan taraflarda Khamosorion tipli 3 mezar ve 2 sunum çukuru tespit ettik. Bu da boğanın gücün temsili olarak karşımıza çıktığını ve mezarları koruduğunu düşündürmektedir." şeklinde konuştu.