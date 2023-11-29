Perre Antik Kenti'nde 1800 Yıllık Keşif!

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sırasında önemli bir keşif gerçekleşti. Kazı sırasında, Roma dönemine ait 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu.

Perre Antik Kenti'nde 1800 Yıllık Keşif!

2001 yılında Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde başlayan kazı çalışmaları aralıklarla sürmeye devam ediyor. Bu süre zarfında bölgede Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

2023'ün nisan ayında 76 işçiyle kazı çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalarda, bir mezar yapısında boğa başı kabartması tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda sona yaklaştıklarını, çalışmalarda ilginç bir mezar yapısıyla karşılaştıklarını belirtti. Alkan, "İlk kez boğa başı kabartması bulundu ve tarihi, 1800 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Yine yan taraflarda Khamosorion tipli 3 mezar ve 2 sunum çukuru tespit ettik. Bu da boğanın gücün temsili olarak karşımıza çıktığını ve mezarları koruduğunu düşündürmektedir." şeklinde konuştu.

62 Kişi ve 20 Kuruluşun Mal Varlığı Donduruldu62 Kişi ve 20 Kuruluşun Mal Varlığı DondurulduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# perre antik kenti # kazı çalışmaları # Adıyaman
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar NATO Türk Silahlı Kuvvetlerini Hapse Tıktı! | Doğu Perinçek |Ulusal Haber #gündem #haberler #keşfet NATO Türk Silahlı Kuvvetlerini Hapse Tıktı! | Doğu Perinçek |Ulusal Haber #gündem #haberler #keşfet Tek Bir Damla Derin Nefes Almanızı Sağlıyor! Tek Bir Damla Derin Nefes Almanızı Sağlıyor!